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В МВД заявили, что недружественные страны хотят исключить Россию из Интерпола

МВД: недружественные страны пытаются исключить Россию из Интерпола

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Edgar Su/Reuters

Руководитель Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола МВД РФ Валерий Калачев заявил, что ряд недружественных стран после начала специальной военной операции (СВО) продолжает проводить закулисные дебаты об исключении России из Интерпола, хотя такая процедура не предусмотрена уставом организации. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Калачева, устав Интерпола категорически запрещает какое-либо вмешательство или деятельность политического, военного, религиозного или расового характера. Однако, сказал глава НЦБ, несмотря на это, после начала СВО ряд государств строит планы по исключению Россию из Интерпола.

Калачев отметил, что несмотря на давление, оказываемое на Россию и Генеральный секретариат Интерпола, удалось сохранить высокий уровень сотрудничества как с зарубежными партнерами, так и с российскими правоохранительными органами. Глава НЦБ подчеркнул, что в условиях сложной внешнеполитической обстановки каналы Интерпола остаются фактически единственным способом обмена полицейской информацией.

Ранее сообщалось, что министерство внутренних дел России заявило, что действующий порядок работы Интерпола в РФ не изменился.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

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