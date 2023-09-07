Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Захарова отреагировала на заявление США о безопасности снарядов с обедненным ураном

Захарова опровергла заявление США о безопасности снарядов с обедненным ураном

close
100%
«МИД России»' class="item-image" >
Телеграм-канал «МИД России»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала заявление Белого дома о том, что снаряды с обедненным ураном, которые Вашингтон планирует поставить Украине, не представляют радиоактивной угрозы, и привела опровергающие это утверждение примеры.

Как отметила дипломат, про токсичность обедненного урана и его особую опасность в виде радиоактивной пыли для организма человека, а также эффект загрязнения почв радионуклидами «писали неоднократно».

В местах, где применялись боеприпасы с обедненным ураном, напоминает Захарова, фиксируется кратный рост онкозаболеваний. По ее словам, это на себе проверили итальянские военные во время агрессии НАТО против Югославии, после которой парламент Италии выпустил 252-страничный доклад, в котором содержатся подробные данные исследований.

По данным, которые приводит представитель МИД РФ, из 7500 подвергшихся воздействию токсичных веществ и радиации ушли из жизни 372 человека. Кроме того, жертвами применения вооружений с обедненным ураном стали сербы. В подвергшихся обстрелам регионах фиксировали значительный рост онкологических заболеваний, а также аутоиммунных заболеваний и других, добавила она.

Ранее официальный представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что снаряды с обедненным ураном, которые получит Украина, не представляют радиоактивной угрозы.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях