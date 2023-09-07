Захарова отреагировала на заявление США о безопасности снарядов с обедненным ураном

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала заявление Белого дома о том, что снаряды с обедненным ураном, которые Вашингтон планирует поставить Украине, не представляют радиоактивной угрозы, и привела опровергающие это утверждение примеры.

Как отметила дипломат, про токсичность обедненного урана и его особую опасность в виде радиоактивной пыли для организма человека, а также эффект загрязнения почв радионуклидами «писали неоднократно».

В местах, где применялись боеприпасы с обедненным ураном, напоминает Захарова, фиксируется кратный рост онкозаболеваний. По ее словам, это на себе проверили итальянские военные во время агрессии НАТО против Югославии, после которой парламент Италии выпустил 252-страничный доклад, в котором содержатся подробные данные исследований.

По данным, которые приводит представитель МИД РФ, из 7500 подвергшихся воздействию токсичных веществ и радиации ушли из жизни 372 человека. Кроме того, жертвами применения вооружений с обедненным ураном стали сербы. В подвергшихся обстрелам регионах фиксировали значительный рост онкологических заболеваний, а также аутоиммунных заболеваний и других, добавила она.

Ранее официальный представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что снаряды с обедненным ураном, которые получит Украина, не представляют радиоактивной угрозы.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.