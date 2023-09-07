США не сообщают России о визитах своих чиновников на Украину

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не считают необходимым уведомлять Россию о планах своих должностных лиц относительно посещения Украины, передает РИА Новости.

«Мы не информируем Россию о поездках представителей руководства США в Киев для встреч с президентом [Владимиром] Зеленским и о планах посещения Украины», — сказал он.

Этими словами Кирби прокомментировал нынешний визит госсекретаря Энтони Блинкена в Киев.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен приехал в Киев с официальным визитом утром 6 сентября. Ожидается, что он проведет в городе два дня. Глава Госдепартамента рассказал, что намерен обсудить с украинскими чиновниками контрнаступление в зоне боевых действий.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен посетили киевский ресторан быстрого питания McDonald's.