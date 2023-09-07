Отстраненный президент Габона может по состоянию здоровья выехать за границу

Временный лидер Габона Брис Клотер Олиги Нгема разрешил отстраненному президенту страны Али Бонго Ондимбе, учитывая состояние его здоровья, покинуть пределы страны, сообщает РИА Новости.

В заявлении Олиги Нгемы говорится, что в связи состоянием здоровья бывший президент свободен в своих передвижениях. Если Бонго Ондимба захочет, то он может выехать за границу для медицинского контроля.

Ранее сообщалось, что габонский генерал Брис Клотер Олиги Нгема, который был назначен лидером страны на время переходного периода, заявил, что в ближайшие дни будет назначено правительство страны.

До этого представитель Комитета по переходному периоду и восстановлению институтов (CTRI) Габона, полковник Ульрих Манфумби в эфире государственного телевидения заявил об открытии границ республики. В материале указано, что захватившие власть военные со 2 сентября открыли сухопутные и воздушные границы страны. Также данное решение распространилось на морские границы, подчеркнуло издание.

Ранее в России спрогнозировали , где в Африке будет следующий госпереворот.