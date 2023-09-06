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Российский посол показал купюру в 100 БРИКС

Irna: посол России в ЮАР показал банкноту в 100 БРИКС

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IRNA

Российский посол в Южноафриканской Республике Илья Рогачев в ходе встречи с послом ОАЭ Махашем Саид Аль Хамели в Претории представил банкноту в 100 БРИКС, сообщает иранское агентство Irna.

Посол РФ передал банкноту коллеге по случаю принятия ближневосточного государства в объединение.

Купюра была напечатана в России. С одной стороны на ней изображены флаги пяти стран БРИКС, на другой — символы стран, которые должны войти в блок.

В тексте итоговой декларации 15-го саммита БРИКС говорится, что лидеры стран-участников объединения выступили за использование нацвалют в международной торговле и финоперациях между странами объединения.

Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович заявил, что уход от доллара стран БРИКС неизбежен.

Завкафедры стратегического планирования и экономической политики МГУ им. Ломоносова Елена Ведута в свою очередь сообщила, что у БРИКС впереди большие перспективы, однако предстоит преодолеть еще немало трудностей.

Ранее руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев в беседе с «Общественной службой новостей» заявил, что роль доллара постепенно будет становиться все менее заметной.

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