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Правозащитник назвал политику США в отношении Украины «морально неоправданной»

Политик Барака заявил, что США продолжат конфликт на Украине для ослабления РФ

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Kevin Lamarque/Reuters

США намерены продолжать поддерживать Украину в ее конфликте с Россией из-за уверенности, что он ослабит Москву. Такое мнение высказал американский политик и правозащитник Аджаму Барака в социальной сети X (ранее Twitter).

Как считает Барка, американская политика в отношении Украины «морально неоправдана».

«Все знают исход этого конфликта, но политика США заключается в том, чтобы продолжать эту войну до последнего украинца, все более отчаянно полагая, что она ослабит Россию», — написал он, комментируя пост государственного секретаря США Энтони Блинкена, в котором он рассказал о своем визите в Киев.

По его мнению, американским властям «плевать на народ Украины».

Ранее бывший сенатор США от штата Вирджиния Ричард Блэк заявил, что конфликт на Украине подстроили западные спецслужбы.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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