В Армении пообещали ратифицировать Римский статут МУС

Римский статут Международного уголовного суда будет ратифицирован парламентом Армении. Об этом заявил спикер законодательного органа страны Ален Симонян, передает «Интерфакс».

«По всей вероятности, Римский статут будет ратифицирован. Документ находится в этапе обсуждений. Обсудим, поймем, какие есть выгоды, а их много, поскольку против нашей страны совершались и совершаются военные преступления», — сказал он.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Москва запросила у Еревана разъяснения по ратификации парламентом Армении Римского статута МУС, и будет выстраивать действия, исходя из ответа армянской стороны.

1 сентября армянское правительство направило Римский статут Международного уголовного суда на рассмотрение Национального собрания Армении. Парламенту предстоит принять решение о ратификации соответствующего документа.

До этого заместитель председателя Совета Федерации РФ, сопредседатель межпарламентской комиссии по сотрудничеству Юрий Воробьев призвал парламентариев Армении изучить последствия присоединения республики к Римскому статуту.

Ранее президент России Владимир Путин согласился осуществить первый международный визит с момента выдачи ордера МУС в Гааге на его арест.