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В Армении пообещали ратифицировать Римский статут МУС

Спикер парламента Армении Симонян обещает ратифицировать Римский статут

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Sergei Grits/AP

Римский статут Международного уголовного суда будет ратифицирован парламентом Армении. Об этом заявил спикер законодательного органа страны Ален Симонян, передает «Интерфакс».

«По всей вероятности, Римский статут будет ратифицирован. Документ находится в этапе обсуждений. Обсудим, поймем, какие есть выгоды, а их много, поскольку против нашей страны совершались и совершаются военные преступления», — сказал он.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Москва запросила у Еревана разъяснения по ратификации парламентом Армении Римского статута МУС, и будет выстраивать действия, исходя из ответа армянской стороны.

1 сентября армянское правительство направило Римский статут Международного уголовного суда на рассмотрение Национального собрания Армении. Парламенту предстоит принять решение о ратификации соответствующего документа.

До этого заместитель председателя Совета Федерации РФ, сопредседатель межпарламентской комиссии по сотрудничеству Юрий Воробьев призвал парламентариев Армении изучить последствия присоединения республики к Римскому статуту.

Ранее президент России Владимир Путин согласился осуществить первый международный визит с момента выдачи ордера МУС в Гааге на его арест.

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