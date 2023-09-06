В НАТО началась паника из-за стратегического удара ВС России

Российские удары по стратегическим объектам на территории Украины недалеко от границы с входящей в НАТО Румынией вызвали панику. Об этом сообщают обозреватели британской Express, передает РИА Новости.

«Атаки российских дронов рядом с рубежами Североатлантического альянса вызвали панику», — сказано в материале.

По словам журналистов, в портах Рени и Измаил российские войска поразили ключевую инфраструктуру Киева.

«Объекты, расположенные на реке Дунай, превратились в жизненно важный транспортный узел республики», — отметили авторы публикации.

6 сентября министр обороны Румынии Анджел Тылвар заявлял, что на территории страны были обнаружены обломки, предположительно, российских дронов, которые ВС России использует для атак на украинские объекты. По его словам, обломки были найдены в уезде Тулча, в районе Плауру на границе с Украиной вечером 5 сентября на фоне сообщений о взрывах в украинских портах.

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Согласно имеющимся данным, 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

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