Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Новый министр обороны Великобритании перепутал ВМС с ВВС

LBC: глава Минобороны Британии перепутал военно-морские силы с военно-воздушными

close
100%
I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Новый глава Министерства обороны Великобритании Грант Шэппс перепутал военно-морские силы Соединенного Королевства с военно-воздушными. Об этом сообщает радиостанция LBC, интервью которой он дал.

Говоря о британских авианосцах, он отметил, что они «крупнейшие, которые когда-либо были у Королевских ВВС».

Радиостанция отмечает, что это неверное заявление, так как авианосцы эксплуатируются Королевскими ВМС.

31 августа офис премьер-министра Великобритании сообщал, что новым министром обороны назначен министр по энергетической безопасности и климатической нейтральности Грант Шэппс.

До этого премьер-министр Великобритании Риши Сунак принял отставку главы министерства обороны королевства Бена Уоллеса после четырех лет службы на этом посту.

Позже экс-начальник Генерального штаба Великобритании Ричард Даннат заявлял, что новый руководитель военного ведомства страны Шэппс «очень мало знает об обороне», отметив, что ему понадобится время, чтобы «войти в курс дела».

Ранее стало известно, что Шэппс уже почти год предоставляет комнату своего старшего сына троим беженцам с Украины и их собаке.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях