Новый министр обороны Великобритании перепутал ВМС с ВВС

Новый глава Министерства обороны Великобритании Грант Шэппс перепутал военно-морские силы Соединенного Королевства с военно-воздушными. Об этом сообщает радиостанция LBC, интервью которой он дал.

Говоря о британских авианосцах, он отметил, что они «крупнейшие, которые когда-либо были у Королевских ВВС».

Радиостанция отмечает, что это неверное заявление, так как авианосцы эксплуатируются Королевскими ВМС.

31 августа офис премьер-министра Великобритании сообщал, что новым министром обороны назначен министр по энергетической безопасности и климатической нейтральности Грант Шэппс.

До этого премьер-министр Великобритании Риши Сунак принял отставку главы министерства обороны королевства Бена Уоллеса после четырех лет службы на этом посту.

Позже экс-начальник Генерального штаба Великобритании Ричард Даннат заявлял, что новый руководитель военного ведомства страны Шэппс «очень мало знает об обороне», отметив, что ему понадобится время, чтобы «войти в курс дела».

Ранее стало известно, что Шэппс уже почти год предоставляет комнату своего старшего сына троим беженцам с Украины и их собаке.