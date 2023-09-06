Стало известна дата заседания СБ ООН по референдумам на бывших территориях Украины

Заседание Совета безопасности ООН по теме референдумов, прошедших год назад на бывшей территории Украины, намечено на пятницу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Совбезе.

Как передает агентство, заседание по теме референдумов на 8 сентября запросили США и Албания.

По информации источника РИА Новости, в качестве докладчика США и Албания запросили замгенсека по политическим вопросам Розмари ДиКарло.

До этого постоянный представитель председательствующей в Совбезе Албании Ферит Ходжа заявлял, что заседание Совета безопасности ООН по теме Украины, которое планируется провести 20 сентября, состоится на уровне глав делегаций. Предварительно известно, что Россию будет представлять министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Также в неделе высокого уровня ожидается участие президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Джо Байдена.

31 августа постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд сообщала, что заседание Совбеза организации по Украине должно будет состояться на неделе высокого уровня сессии Генассамблеи организации.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.