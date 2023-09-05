Глава Чукотки попросил Путина о помощи в развитии региона

Врио губернатора Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов обратился к президенту России Владимиру Путину с призывом предоставить федеральное финансирование для решения таких проблем развития региона, как износ коммунальной инфраструктуры, отсутствие высокоскоростного интернета и дефицит узкопрофильных медицинских специалистов. Об этом пишет РИА Новости.

В 95% населенных пунктов региона интернет поступает через спутниковые каналы связи на низкой скорости, при этом регион обеспечен врачами на 87%, а вспомогательным медицинским персоналом — на 77%.

«Есть достаточно большая проблема с поиском и удержанием узких специалистов. <..> Прошу рассмотреть возможность увеличения размеров стимулирующих выплат для медицинских работников, работающих в городах с малым количеством населения», — обратился к президенту Кузнецов.

Чиновник также заявил о необходимости выделения средств из федерального бюджета на строительство очистных сооружений и централизованной канализации в Анадыре, а также поддержку увеличения жилого фонда города, который сейчас является недостаточным.

Население Чукотки составляет менее 50 тыс. человек, из них около 13 тыс. проживают в столице — Анадыре.

До этого врио главы Чукотки Кузнецов поручил ликвидировать дефицит яиц в Билибинском районе.

До этого губернатор Подмосковья сообщил о страховании всех работников скорой помощи в регионе.