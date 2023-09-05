Премьер Эстонии Каллас ответила президенту на слова о ее муже

Премьер-министр Эстонии и лидер правящей Реформистской партии Кая Каллас заявила порталу государственного телерадиовещания ERR, что останется на своем посту до тех пор, пока ее поддерживают партнеры по правящей коалиции и ее партия. Этим словами она прокомментировала заявление президента страны Алара Кариса о том, что премьер должна была подать в отставку в самом начале скандала с ее мужем.

По ее словам, она собирается использовать эту ситуацию, чтобы вежливо указать президенту на свое иное мнение и оставаться при этом мнении.

«Я буду премьер-министром до тех пор, пока партнеры по коалиции и моя партия меня поддерживают. А до сего времени они не давали мне повода в этом усомниться», — сказала Каллас.

Она напомнила, что порядком, установленным конституцией, премьер-министра утверждает в должности и снимает парламент большинством голосов.

До этого президент Эстонии Алар Карис заявил, что премьер-министр страны Кая Каллас обязана дать обществу разъяснения по поводу возникшего скандала вокруг ее мужа Арво Халлика.

Ранее в Эстонии допустили отставку премьера из-за скандала.