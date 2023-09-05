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Путин: власть Украины возвела в ранг героев кровавых убийц

Путин: надо напоминать, что власть Украины возвела в ранг героев кровавых убийц

Президент России Владимир Путин заявил, что российской стороне необходимо убедительно доказывать и напоминать, что власти Украины возвели в ранг героев кровавых убийц, чинивших зверства в период Второй Мировой войны.

«Нужно все сделать для того, чтобы воспрепятстовать героизации нацистов, там происходит именно это, кто ж такие люди, которые сегодня на знамени сегодняшних властей Украины - надо это показать», — подчеркнул он.

Самым ярким примером участия украинских националистов в преступлениях против мирного населения является Волынская резня, которая продолжалась в течение 1943 и 1944 года. Польский Сейм считает Волынскую резню геноцидом польского населения. За ее время германскими оккупантами и силами Украинской повстанцеской армии (УПА (организация запрещена в России)) было убито не менее 50 тыс. поляков.

До этого Путин заявил, что в Европе некоторым «напрочь отшибло память».

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. »Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее Верховная Рада Украины официально ввела термин «рашизм».

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Операция на Украине
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