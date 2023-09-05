Название Индии могут сменить на Бхарат

Оппозиция Индии выступила против обозначенного нынешним руководством страны намерения сменить ее название на историческое «Бхарат». Об этом пишет РИА Новости.

Речь идет об оппозиционном блоке I.N.D.I.A, название которого расшифровывается как Индийский национальный инклюзивный альянс развития, в который входит крупнейшая оппозиционная партия — «Индийский национальный конгресс».

«Мы называем страну Бхарат, что в этом нового? По-английски мы говорим «Индия». <..> Мир знает нас как Индию. Что случилось вдруг, что название страны нужно менять?» — заявила Главный министр штата Западная Бенгалия Мамата Банерджи.

До этого Economic Times писало, что власти Индии планируют переименовать страну в «Бхарат». Сторонники этого решения подчеркивают, что название Индия было колониальным и, таким образом, является символом рабства. Похожим образом в 1935 году свое международное название изменила Персия (греческое название), ставшая Ираном (самоназвание).

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