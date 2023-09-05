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Эстонская полиция безопасности не рекомендовала молодежи выезжать на учебу в Россию

В полиции безопасности Эстонии посчитали опасным обучение молодежи в России

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Depositphotos

Власти Эстонии не рекомендуют своим гражданам выезжать в Россию и, тем более, учиться в ней. Об этом со ссылкой на письмо пресс-службы Департамента полиции безопасности МВД Эстонии сообщает портал Delfi.

В полиции безопасности считают, что Кремль рассматривает русскоязычную молодежь, проживающую за рубежом, в качестве будущих носителей и проводников идеи русского мира у себя на родине. Поэтому Москва пытается привлечь этих молодых людей к обучению в России.

Полиция безопасности выразила недовольство тем, что Россия рассматривает лиц с двойным эстонско-российским гражданством как граждан РФ. Кроме того, по мнению эстонского МВД, обучающиеся в России иностранцы представляют собой интерес для спецслужб РФ, поэтому полиция безопасности просит незамедлительно информировать ее о любых контактах подобного рода.

Ранее сообщалось, что Эстонский волейбольный союз объявил о бойкоте генассамблеи Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ) из-за участия России и Белоруссии.

Ранее Верховная Рада Украины официально ввела термин «рашизм».

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