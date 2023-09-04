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В Киеве надеются на скорые переговоры Зеленского и Эрдогана

Кулеба: украинские власти рассчитывают на скорую встречу Зеленского и Эрдогана

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Alex Brandon/Reuters

Киев рассчитывает, что в скором времени украинский президент Владимир Зеленский сможет провести встречу с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает агентство УНИАН.

Таким образом глава ведомства прокомментировал переговоры президента РФ Владимира Путина с Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые состоялись 4 сентября в городе Сочи. Министр выразил уверенность, что по итогам данной встречи состоится контакт между Зеленским и главой Турции.

«Я убежден, что <...> они подробно обсудят, о чем шла речь и о чем договорились, если договорились, в Сочи», — добавил Кулеба.

Кроме того, дипломат указал на необходимость возобновить зерновую сделку. При этом глава внешнеполитического ведомства призвал не выполнять требования Москвы, касающиеся черноморской инициативы.

До этого Эрдоган сообщил, что Анкара подготовила новый пакет предложений по продлению зерновой сделки. Как рассказал глава государства по итогам встречи с Путиным, власти Турции рассчитывают на положительную реакцию на свой план со стороны заинтересованных стран.

Ранее в Европейском союзе (ЕС) рассказали об ожиданиях от российско-турецких переговоров на высшем уровне.

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