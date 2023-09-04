Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Грузии началась процедура импичмента правящего президента

Правящая партия Грузии начала импичмент президента Зурабишвили

close
100%
imago images/SKATA via Reuters Connect

Правящая партия Грузии «Грузинская мечта» начала процедуру импичмента действующего президента страны Саломе Зурабишвили. Об этом сообщает телеканал Imedi.

Согласно информации телеканала, процедура импичмента будет инициирована на заседании парламентского большинства в понедельник. Причиной стали не согласованные с правительством зарубежные визиты Зурабишвили.

«Мы приняли решение об инициировании процесса импичмента. Будет подготовлен документ с 50 подписями депутатов», — пояснил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили.

По его словам, после сбора подписей парламентарии обратятся в конституционный суд. После этого у суда будет один месяц, чтобы подготовить правовое постановление и предоставить его парламенту.

До этого конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявляла о предстоящем голосовании по запуску расследования в рамках процедуры импичмента президента США Джо Байдена. По словам Тейлор Грин, палата представителей конгресса США собирается голосовать об открытии расследования по импичменту.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях