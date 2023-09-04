Эксперты объяснили, почему Зеленский будет вынужден провести выборы

Президент Украины Владимир Зеленский с радостью бы не устраивал выборы, сославшись на военное положение в стране, однако на их проведение его толкают западные партнеры. Об этом в эфире Tsargrad.tv заявил политолог Юрий Кот.

«Зеленского на выборы, скорее всего, толкают американцы и британцы, чтобы поменять его на такую же марионетку, но свежую. Ибо репутация у Зеленского неважная уже и на Западе. Надоело «побирушничество», и слишком много негатива. Так что пока его не свергли, лучше поменять на другого демократическим путем. Мавр сделал свое дело», — подчеркнул Кот.

При этом политолог Андрей Школьников выразил мнение, что будущие выборы — всего лишь спектакль для западной публики, чтобы показать, что Украина — демократическая страна, а Зеленский — легитимно избранный лидер.

В конце августа Зеленский заявил, что проведение выборов на Украине возможно до окончания боевых действий в случае, если западные страны профинансируют их проведение. Он также подчеркнул, что не держится за власть.

Ранее Зеленский описал будущую Украину после ареста бизнесмена Коломойского.