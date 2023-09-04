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В Крыму считают нового министра обороны Украины Умерова американской марионеткой

В Крыму назвали нового министра обороны Украины Умерова марионеткой США

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Thomas Imo/Global Look Press

Представитель Крымской межнациональной миссии, крымско-татарский общественник Заур Смирнов назвал нового министра обороны Украины Рустем Умеров марионеткой спецслужб США. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Смирнова, Умеров никогда не имел отношения к армии. Он получил образование в США и является коммерсантом. При этом Умеров - идейный последователь известного турецкого оппозиционера Фетхуллаха Гюлена, скрывающегося в США.

Поэтому, считает Смирнов, Умеров будет сугубо техническим министром, решения за него принимать даже не президент Украины Владимир Зеленский, а спецслужбы США, марионеткой которых новый министр и является.

Смирнов подчеркнул, что Умеров хоть и является крымским татарином, но в Крыму его мало кто знает.

Общественник отметил, что не следует связывать Умерова с Крымом и с крымскими татарами. Сейчас Украина и ее армия воюет против России и Крыма, поэтому для крымских татар, как и для всех крымчан, любой украинский министр обороны является врагом.

Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов высказал мнение, что отставка главы Минобороны Украины Алексея Резникова связана с провалом контрнаступления украинских войск.

Ранее член Ассамблеи славянских народов в Крыму Роман Чегринец заявил, что Украина вместо Крыма получит дырку от бублика.

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