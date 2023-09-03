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Депутат ГД отверг призыв Зеленского о выводе российских войск из Крыма

Депутат Госдумы Ивлев: Россия никогда не отдаст Крымский полуостров

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duma.gov.ru

Депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил РИА Новости, что Россия никогда не отдаст Крымский полуостров.

Таким образом он прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что вопрос «деоккупации» Крыма можно решать дипломатическим или военным путем.

«Это заявление не главы государства, а какого-то аниматора «95-го квартала», — сказал Ивлев.

Депутат отметил, что, во-первых, оккупации Крыма нет, и жители полуострова «добровольно вошли в Россию, проголосовав на референдуме».

«Во-вторых, ни дипломатическим, ни военным путем Россия никогда не отдаст своей территории. Хотя у нас земель достаточно, но главное — защита наших граждан, нашей культуры, нашей безопасности», — подчеркнул генерал-майор.

До этого представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявлял, что слова Зеленского о том, что в Крыму нет цивилизации являются лицемерными и ложными.

Ранее издание Responsible Statecraft писало, что желание украинского лидера Владимира Зеленского отвоевать Крым любой ценой приводит к тяжелым последствиям. Отмечается, что Вооруженные силы Украины в настоящее время еще далеки от возможности вернуть полуостров, причем, добиться им этого, скорее всего, не получится. Кроме того, автор материала отмечает, что обескровленные украинские войска в итоге станут жертвой контратаки Вооруженных сил России, а это приведет к территориальным потерям, причем, гораздо большим, чем Украина уже понесла.

Ранее член Ассамблеи славянских народов в Крыму Роман Чегринец заявил, что Украина вместо Крыма получит дырку от бублика.

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