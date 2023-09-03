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В Сирии упразднили военно-полевые суды

Президент Сирии Асад упразднил своим указом военно-полевые суды

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Михаил Терещенко/РИА Новости

Президент Сирии Башар Асад издал указ об упразднении военно-полевых судов, действовавших в период вооруженного конфликта с 2012 года. Об этом сообщает агентство SANA.

Согласно документу, все заведенные ранее уголовные дела будут переданы в ведение военной прокуратуры. Отмечается, что судебное расследование будет проводиться в соответствии с положениями уголовного кодекса и принципами военного судопроизводства.

Как отмечает портал Al Modon, указ Асада связан с шагами, которые предпринимает правительство Сирии для укрепления национального согласия в стране.

В августе Асад заявлял, что поддержка России и Ирана оказала важное влияние на способность страны выстоять в кризисе.

До этого замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить говорил о том, что Россия не допустит провокаций со стороны боевиков в отношении российских военнослужащих в Сирии.

Ранее глава МИД Ирана провел переговоры с Асадом.

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