Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил в интервью агентству Press Trust of India, что индийское правительство считает сотрудничество со странами Африки одним из главных приоритетов.

Моди отметил, что близость Индии к Африке естественна ввиду тысячелетних культурных и торговых связей, а также общей истории движений против колониализма.

«Будучи молодой и амбициозной нацией, мы так же относимся к народам Африки и их чаяниям… Африка является для нас главным приоритетом даже в рамках G20. Одной из первых вещей, которые мы сделали во время нашего председательства в G20, было проведение саммита «Голос Глобального Юга», в котором с энтузиазмом приняли участие представители Африки», — сказал индийский премьер.

Моди также заявил, что в современном многополярном мире международные организации не могут действовать по правилам 20 века, призвав принять сложившиеся реалии и «обеспечить представительство голосов».

В конце августа премьер-министр Индии говорил о риске возникновения новой модели колониализма в случае, если страны, которые обладают критически важными полезными ископаемыми, не будут относиться к их хранению ответственно.

31 августа официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал безосновательными обвинения представителей Украины в адрес Москвы в создании голода в Африке для вызова новых волн миграции.

Ранее в России спрогнозировали , где в Африке будет следующий госпереворот.