Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Индии назвали один из главных приоритетов страны

Премьер Индии Моди: сотрудничество с Африкой является приоритетом страны

close
100%
AP

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил в интервью агентству Press Trust of India, что индийское правительство считает сотрудничество со странами Африки одним из главных приоритетов.

Моди отметил, что близость Индии к Африке естественна ввиду тысячелетних культурных и торговых связей, а также общей истории движений против колониализма.

«Будучи молодой и амбициозной нацией, мы так же относимся к народам Африки и их чаяниям… Африка является для нас главным приоритетом даже в рамках G20. Одной из первых вещей, которые мы сделали во время нашего председательства в G20, было проведение саммита «Голос Глобального Юга», в котором с энтузиазмом приняли участие представители Африки», — сказал индийский премьер.

Моди также заявил, что в современном многополярном мире международные организации не могут действовать по правилам 20 века, призвав принять сложившиеся реалии и «обеспечить представительство голосов».

В конце августа премьер-министр Индии говорил о риске возникновения новой модели колониализма в случае, если страны, которые обладают критически важными полезными ископаемыми, не будут относиться к их хранению ответственно.

31 августа официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал безосновательными обвинения представителей Украины в адрес Москвы в создании голода в Африке для вызова новых волн миграции.

Ранее в России спрогнозировали , где в Африке будет следующий госпереворот.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях