В Совфеде назвали Украину угрозой существованию НАТО

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков считает, что НАТО как организации угрожает не военный конфликт на Украине сам по себе, а попытки включения Киева в состав альянса. Соответствующая запись появилась в его Telegram-канале.

«НАТО как организации угрожает не столько военный конфликт на Украине сам по себе, если только альянс своими действиями не спровоцирует крайне опасную для себя эскалацию. НАТО как альянсу угрожает прежде всего попытка включения Украины в его состав», — написал Пушков.

С точки зрения парламентария, подобное развитие событий «вызовет разногласия такой магнитуды, что они могут оказаться несовместимыми с существованием НАТО в ее нынешнем виде».

До этого представитель Чехии в НАТО Якуб Ландовский заявил, что Украина может вступить в альянс при наличии стабильных границ.

По словам Ландовского, нестабильности и враждебности необходимо положить конец, но полноценное мирное соглашение с Москвой не входит в перечень необходимых условий для вступления в НАТО.

Ранее сенатор Алексей Пушков утверждал, что уступки РФ со стороны Украины не угрожают НАТО, Евросоюзу и США. Согласно оценке политика, конфликт на Украине не замедляет, а форсирует формирование многополюсного мира.

Ранее в США рассказали о судьбе НАТО в ближайшие годы.