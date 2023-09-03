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Медведев ответил на критику Японии в связи с поездками на Курилы

Медведев: руководство России заботят только чувства россиян

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании в Южно-Сахалинске заявил, что российское руководство заботят только чувства россиян. Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом он прокомментировал протесты Токио против поездок российских политиков на Курильские острова.

«Специально говорю об этом здесь, на Сахалинской земле, чтобы нас услышали еще раз те, кто самым внимательным образом отслеживают перемещения руководства РФ по территории нашей страны и пытаются высказывать всякие озабоченности, говорить о чувствах населения и так далее», — поделился Медведев.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге, что любые протесты Токио по теме принадлежности Курильских островов будут в дальнейшем рассматриваться как попытка вмешательства во внутренние дела РФ.

Она подчеркнула, что Южные Курильские острова являются неотъемлемой частью РФ по итогам Второй мировой войны.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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