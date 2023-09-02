Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Габоне открыли границы впервые после переворота

Le Figaro: в Габоне военные открыли сухопутные, морские и воздушные границы

close
100%
Dimitrios Karvountzis/Global Look Press

Представитель Комитета по переходному периоду и восстановлению институтов (CTRI) Габона, полковник Ульрих Манфумби в эфире государственного телевидения заявил об открытии границ республики. Об этом сообщила французская газета Le Figaro.

В материале указано, что захватившие власть военные с 2 сентября открыли сухопутные и воздушные границы страны. Также данное решение распространилось на морские границы, подчеркнуло издание.

При этом Манфумби отметил, что снятие ограничений должно немедленно вступить в силу. Как следует из его слов, таким образом CTRI хочет продемонстрировать «твердое желание выполнять международные обязательства» и сохранить хорошие отношения с другими странами.

Государственные границы Габона были закрыты после того, как утром 30 августа группа высокопоставленных офицеров объявила об отмене результатов президентских выборов и роспуске институтов власти. В эфире главного телеканала страны Gabon 24 они сообщили, что берут власть в свои руки.

Это решение военные объяснили недоверием к итогам выборов главы государства, которые состоялись 26 августа. Согласно данным ЦИК Габона, 64% избирателей проголосовали за действующего на тот момент президента Али бен Бонго Ондимба. Благодаря этому он в третий раз занял соответствующий пост, после чего оппозиция обвинила правительство в фальсификации результатов выборов.

Ранее стала известна судьба свергнутого президента Габона.

Все новости на тему:
Переворот в Габоне
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях