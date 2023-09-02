Заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, в котором он посоветовал «заткнуться» критикам контрнаступления, свидетельствует о бедственном положении армии страны. Такое заявление в интервью для YouTube-канала Dialogue works сделал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

По словам эксперта, из-за нарастающей критики глава внешнеполитического ведомства оказался в непростой ситуации. При этом он подчеркнул, что недовольство медленным продвижением Вооруженных сил Украины (ВСУ) на линии фронта продолжает расти.

«Вполне обоснованно, так как Украина проигрывает», — сказал Джонсон.

Он добавил, что контрнаступление ВСУ обернулось полным провалом. В подобной ситуации Кулеба может только призывать международное сообщество бороться за его страну, пояснил экс-сотрудник ЦРУ.

«Это было бы даже справедливо, чтобы те люди, которые заставили украинцев пойти в наступление, сами рискнули своими жизнями», — отметил эксперт.

Таким образом он прокомментировал слова главы МИД Украины, направленные не критиков контрнаступления.

31 августа Кулеба выступил с заявлением, предложив всем недовольным самостоятельно приехать в зону конфликта и «освободить один квадратный сантиметр» территорий.

Ранее в Пентагоне признали, что наступление ВСУ в зоне конфликта пошло не по плану.