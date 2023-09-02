Во Франции назвали опасным решение Парижа сохранить посольство в Нигере

Основатель левой партии «Непокорившаяся Франция» (LFI) Жан-Люк Меланшон назвал опасным решение французских властей сохранить посольство в Нигере. Своим мнением он поделился на странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Решение сохранить посольство в Нигере является опасным и контрпродуктивным. Эскалация — это ошибка», — написал Меланшон.

25 августа мятежники в Нигере потребовали, чтобы посол Франции Сильвен Итте покинул территорию страны в течение 48 часов, однако в МИД Франции отвергли это требование, подчеркнув, что не признают режим путчистов.

26 августа глава штаба обороны Нигера приказал привести войска в состояние максимальной боеготовности.

26 июля президента Нигера Мохаммеда Базума и его жену задержала собственная гвардия. В ночь с 26 на 27 июля Вооруженные силы страны прекратили работу всех госучреждений в стране, ввели комендантский час и закрыли границы. При этом мятежники в Нигере гарантировали физическую неприкосновенность смещенной власти.

27 июля генсек ООН Антониу Гутерриш призвал прекратить мятеж и освободить президента Базума. Мятеж также осудили в США и Евросоюзе. В России призвали стороны конфликта к диалогу.

28 июля бывший глава президентской гвардии генерал Абдурахман Тчиани объявил себя главой Нацкомитета по спасению родины от лица военных, совершивших переворот.

Ранее глава мятежников предрек массовые кровопролития в Нигере при иностранной интервенции.