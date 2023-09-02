В Белоруссии назвали напряженной ситуацию на границе с Украиной и ЕС

Правоохранительные органы Белоруссии помогают пограничникам в обеспечении безопасности на границах страны, заявил глава белорусского МВД Иван Кубраков, передает ТАСС. По его словам, речь идет о тех участках границе, где ситуация оценивается как напряженная.

«Мы видим, что напряженная ситуация около наших границ — Украина, Польша, Литва. Сотрудники милиции, в частности сотрудники спецподразделения отряда милиции особого назначения, оказывают помощь нашим пограничникам в обеспечении безопасности, в том числе и на приграничных территориях», — пояснил Кубраков.

Он добавил, что при необходимости силовые ведомства могут оказать поддержку без лишней бюрократии. Кубраков подчеркнул, что в текущей ситуации силовой блок Белоруссии как никогда сплочен.

Протяженность украинско-белорусской границы — 1 084 километра, а со странами Евросоюза — 1 250 км. С 2022 года Украина планомерно усиливает рубежи под предлогом возможных «угроз» со стороны Белоруссии. В частности, в августе 2023 года ВСУ отчитались о направлении к границе с Белоруссией военнослужащих с боевым опытом.

Что касается европейских стран, то Латвия, Литва и Польша в начале августа согласовали механизм закрытия границ с Белоруссией. Соответствующие меры предполагается принять в «критической ситуации». При этом Литва уже в одиночном порядке сокращает количество пропускных пунктов на литовско-белорусской границе. Помимо закрытия границ, страны Балтии и Польша изучают возможность прекращения железнодорожного сообщения с белорусской стороной.

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