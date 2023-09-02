Будущее Молдавии зависит от налаживания добрых партнерских отношений с Россией. Об этом в своем Telegram-канале написал бывший президент республики, лидер оппозиционной в стране Партии социалистов Игорь Додон.

Он отметил, что всегда выступал за стратегическое партнерство между Кишиневом и Москвой. При этом экс-глава государства поставил под сомнение способность Молдавии выжить, если она продолжит отказываться от контактов с РФ.

«Нам нужны энергоресурсы и рынок наших партнеров из России», — указал Додон.

В качестве доказательства своих слов бывший лидер республики привел данные по сбору урожая яблок в 2023 году. Ожидается, что в этом году в Молдавии соберут 400-500 тонн фруктов. Однако, по словам Додона, сейчас их некуда экспортировать.

Кроме того, экс-президент призвал политические партии Молдавии отказаться от пророссийской или проевропейской риторики. Он заявил, что такие объединения должны быть промолдавскими и работать в интересах государства.

«Партия социалистов будет вести именно такую политику: за нашу страну. Конечно, основываясь на стратегическом партнерстве с Россией, Турцией, Китаем, Венгрией, строить добрососедские отношения со всеми», — резюмировал Додон.

Ранее бывший президент Молдавии обвинил нынешнее правительство в игнорировании интересов республики.