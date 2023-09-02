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В Австрии рассказали, что может разрушить Евросоюз

Канцлер Австрии Нехаммер: проблема нелегальной миграции способна разрушить ЕС

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РИА «Новости»

Евросоюз должен принять общеевропейские меры в отношении нелегальной миграции, чтобы не допустить нового миграционного кризиса, считает канцлер Австрии Карл Нехаммер. В интервью Die Welt он отметил, что нелегалы могут стать той проблемой, которая уничтожит объединение.

«Миграция — одна из тех больших проблем, которые необходимо решать на европейском уровне, поскольку нелегальная миграция может стать проблемой, которая способна разделить и, возможно, даже разрушить Евросоюз», — пояснил Нехаммер.

Он добавил, что Брюсселю потребовалось слишком много времени, чтобы сломать идеологические барьеры в миграционном вопросе, но миграционные вопросы все же удалось вернуть в повестку дня. Нехаммер подчеркнул, что процедура предоставления убежища в ЕС должна быть переформатирована.

«Процедуры предоставления убежища должны проходить в третьих странах», — заключил канцлер Австрии.

Ранее нелегалы подняли бунт в центре для иностранцев в Польше.

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