Избирком получил заявление Сокола о снятии его кандидатуры с выборов на пост главы Хакасии

Избирательная комиссия Республики Хакасия получила заявление депутата Государственной думы Сергея Сокола о снятии его кандидатуры с выборов на пост главы региона. Об этом сообщил РИА Новости председатель избиркома Александр Чуманин.

2 сентября попавший в реанимацию Сокол заявил, что по состоянию здоровья снимает свою кандидатуру.

Чуманин уточнил, что заявление Сокола будет рассмотрено 2 или 4 сентября .

Депутата Сокола 31 августа экстренно госпитализировали в Москве с обострением после ранее перенесенного перитонита. По словам сенатора РФ Александра Жукова, парламентарий попал в реанимацию госпиталя им. А.А. Вишневского.

В минувший четверг Сергей Сокол работал в столице. На встрече с вице-премьером правительства РФ Викторией Абрамченко и представителями федеральных министерств он представил стратегию развития Хакасии до 2035 года.

Ранее социологи опубликовали результаты исследования о выборах в Хакасии.