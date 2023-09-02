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США и Франции заявили о настрое на дипломатическое решение в Нигере

Глава Пентагона и министр ВС Франции заявили о настрое на дипрешение в Нигере

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Mahamadou Hamidou/Reuters

Глава Пентагона Ллойд Остин и министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню выразили стремление к дипломатическому урегулированию в Нигере. Об этом говорится в опубликованном заявлении пресс-секретаря Пентагона бригадного генерала Патрика Райдера.

В документе подчеркивается, что главы военных ведомств «разделили стремление к дипломатическому урегулированию ситуации в Нигере». Министры в телефонном разговоре указали на необходимость продолжения «взаимодействия с нигерцами и региональными африканскими партнерами».

Одновременно Остин и Лекорню подтвердили «приверженность дальнейшему сотрудничеству», в основе которого многолетние связи стран в сфере обороны и безопасности.

1 сентября в Нигере временно запретили деятельность международных организаций. В заявлении МВД Нигера подчеркнули, что это сделано из соображений безопасности в связи со сложившейся ситуацией.

Ранее глава мятежников предрек массовые кровопролития в Нигере при иностранной интервенции.

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