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В США заявили, что не помогают Украине наносить удары вглубь территории РФ

Белый дом: США не помогают Украине наносить удары вглубь территории России

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Сергей Мамонтов/РИА «Новости»

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил на онлайн-брифинге, что администрация США не поощряет Украину наносить удары вглубь территории России, а также не помогает делать это, передает ТАСС.

По его словам, не было никаких изменений в том, что касается политики Вашингтона в отношении ударов Украины вглубь российской территории.

«Мы не поощряем и не поддерживаем их», — сказал Кирби.

Он указал, что Соединенные Штаты «сосредоточены на том, чтобы Украина смогла отвоевать свою территорию, собственную землю».

27 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская армия не может перенести боевые действия на территорию РФ, поскольку это грозит его стране международной изоляцией.

На этой неделе советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что количество беспилотников, совершающих атаки на территории России, «будет увеличиваться». При этом он подчеркнул, что, по официальной позиции Киева, эти БПЛА — «неустановленной природы».

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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