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На премьера Польши подали заявление в прокуратуру

На премьера Польши Моравецкого подали заявление в прокуратуру за «измену»

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Carlos Osorio/Reuters

Партия «Левые» подала заявление в прокуратуру на премьер-министра страны Матеуша Моравецкого за «экономическую измену». Об этом сообщил председатель фракции «Левых» в парламенте Польши Кшиштоф Галковский, передает РИА Новости.

Как рассказал Галковский, подача заявления на премьера связана с тем, что он «не выполнил свои обязанности и привел к ущемлению государственных интересов, поскольку не было подано заявление о выплате денег из Европейского союза».

По его словам, представители партии «Левые» обращались к Моравецкому, чтобы тот обратился к Евросоюзу за выделением средств из фондов на восстановление после пандемии.

До этого заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Павел Шефернакер заявил, что Польша получила от Евросоюза для помощи беженцам с Украины €200 млн, то есть «очень мало». Шефернакер отметил, что во время предыдущих миграционных кризисов Еврокомиссия выделяла на помощь беженцам дополнительные средства.

Ранее в Польше задержали белоруса, подозреваемого в шпионаже в пользу России.

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