Американист объяснил, почему Нуланд была в отчаянии во время поездки в Африку

Заместитель главы Государственного департамента США Виктория Нуланд была не готова к перевороту в Нигере, поскольку Вашингтон не имеет достаточного влияния в Африке. Такое мнение в эфире НСН озвучил политолог-американист Константин Блохин, комментируя публикацию Grayzone о том, что чиновница во время июльского визита в ЮАР была на грани отчаяния на фоне мятежа.

«Африка для США особо никогда не была такой интересной, она для них всегда была периферией мировой политики. Они начали обращать на нее внимание лишь тогда, когда увидели, что свое сотрудничество там расширяют Россия и Китай. Приоритетами были Европа, как очень мощный производственный центр, Азия и Ближний Восток», — отметил эксперт.

Он добавил, что военные перевороты в Нигере и Габоне нанесли больший удар по Франции, чем по США.

Источник Grayzone подчеркивал, что за 20 лет работы с официальными представителями США он никогда не видел их в отчаянном положении, а произошедший переворот в африканской стране застал Нуланд врасплох.

Ранее глава мятежников предрек массовые кровопролития в Нигере при иностранной интервенции.