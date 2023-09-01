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Король Таиланда смягчил тюремный срок для бывшего премьера страны

Король Таиланда Рама Х сократил до одного года тюремный срок экс-премьеру страны

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Global Look Press

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) решил сократить с восьми лет до одного года срок тюремного заключения для экс-премьера страны Таксина Чинавата. Об этом сообщает Bloomberg.

«Его Величество даровал королевское помилование. Он был премьер-министром, управлял страной и внес вклад в развитие страны и народа, а также был верен институту монархии», — говорится в документе.

Чинават был премьер-министром Таиланда с 2001 по 2006 год. Когда он находился на сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, группа военных под руководством главнокомандующего сухопутными силами Сонтхи Буньяратглина совершила переворот. Чинават остался за рубежом. Он посетил Таиланд в 2008 году, чтобы предстать перед судом. Он был арестован, но отпущен на свободу под залог. Затем политик окончательно покинул страну.

В 2008 году суд заочно приговорил Чинавата к двум годам лишения свободы за превышение служебных полномочий при покупке государственного земельного участка. С апреля 2019 года он также приговорен к различным тюремным срокам, например, за злоупотребление должностными полномочиями, уклонение от уплаты налогов, а также за коррупцию.

Ранее сообщалось, что Таиланд планирует увеличить срок безвизового пребывания россиян с 30 до 90 дней.

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