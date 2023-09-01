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В МИД оценили намерения Запада продолжить попытки отменить русскую культуру

Захарова: отмена русской культуры Западом продолжится, закончился первый этап

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MFA Russia/Global Look Press

Коллективный Запад продолжит свои попытки отменить русскую культуру, сейчас закончился только первый этап. Такое мнение высказала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в ходе выступления перед учащимися Горчаковского лицея МГИМО в рамках марафона «Поделись своим знанием», передает ТАСС.

При этом дипломат отметила, что некоторые представители Запада считают безумием попытки отменить русскую культуру.

По словам Захаровой, это является безумием не только потому, что Россия дала миру великие произведения искусства, художественной литературы, поэзии, которые мотивировали западных авторов, а потому, что это безумие в том числе может коснуться самого Запада. Например, в какой-то момент кто-то может захотеть отменить Уильяма Шекспира или Леонардо да Винчи, указала она.

При этом представитель МИД РФ отметила, что это вовсе не означает конец такой практики, закончился лишь первый этап, произошел блицкриг в сфере культуры.

«Это будет продолжаться», — высказала свое мнение Захарова.

В июле также сообщалось, что Киевский городской совет запретил включать и исполнять в публичных местах песни на русском языке. Комментируя это решение, глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская заявила, что отмена русского языка в столице Украины означает отмену самого города.

Ранее режиссер из США отказалась от жюри польского конкурса из-за запрета русской музыки.

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