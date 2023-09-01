На Украине заочно предъявили обвинение Элле Памфиловой

Генеральная прокуратура Украины заочно предъявила обвинение за подготовку предстоящих выборов в РФ председателю Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элле Памфиловой, ее заместителю Николаю Булаеву и секретарю Наталье Будариной. Об этом сообщается в Telegram-канале офиса украинского генпрокурора.

В сообщении говорится, что всем троим «инкриминированы посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».

Согласно заявлению следствия, они участвовали в подготовке и проведении референдумов и единого дня голосования в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинение командующему Черноморским флотом России вице-адмиралу Виктору Соколову «в нарушении законов и обычаев войны».

До этого СБУ завела уголовное дело по статье «посягательство на территориальную целостность Украины» в отношении российского философа Александра Дугина.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.