Экс-глава МИД Нигера признался, что в день переворота уехал в Нигерию

Бывший глава Министерства иностранных дел Нигера Хассуми Массуду в интервью испанской газете Pais признался, что в день переворота ушел в подполье и уехал в Нигерию.

«Когда я увидел, что он (лидер мятежников - «Газета.ru») полон решимости остаться, мне пришлось уйти в подполье. Я понял, что нужно срочно принять меры извне. Я поехал в Нигерию на саммит ЭКОВАС 3-4 августа, где был одобрен режим санкций. С тех пор я нахожусь в Нигерии», — сказал он.

Массуду считает, что причиной свержения президента Базума стал «личный интерес» командующего президентской гвардией генерала Абдурахмана Тчиани, который сегодня является главой правящего в Нигере «Национального совета по защите отечества» (CNSP).

По словам бывшего министра, Тчиани устроил мятеж, так как думал, что его собираются сместить, кроме этого он «жил плохо» и стоял вопрос денег.

«Но мы не видели истинных мотивов. Нас это удивило», — добавил экс-глава МИД.

Также Хассуми Массуду сообщил, что отстраненный от власти президент Нигера Мохамед Базум вместе с супругой и сыном заразились малярией во время нахождения под стражей в собственном доме.

Ранее во Франции признали потерю позиций в Африке и усиление роли России.