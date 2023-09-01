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В США рассказали о провале Запада в Африке

CNN: Россия переигрывает США в Африке

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Scott Ngokila/Reuters

Переворот в Габоне ударил по влиянию Франции и в целом Запада в Африке, пишет CNN. Как заявил телеканалу нигерийский аналитик Крис Огунмодеде, системы правления, которые существуют в бывших французских колониях и которые были навязаны Парижем, больше не подходят для этой цели.

«У молодых африканцев нет никакой привязанности к Франции <…> как у их родителей или бабушек с дедушками. Они не верят, что Франция должна иметь право первой вернуться в их страны, и они хотят иметь множество партнеров, а не только Францию», — отметил эксперт.

С точки зрения Огунмодеде, Африка, в частности, рассматривает в качестве партнера Россию, в чем Москва переигрывает США. Аналитик добавил, что некоторые африканские лидеры все больше поддерживают Кремль, а не Вашингтон.

CNN отметает, что Габон стал восьмой бывшей французской колонией в Западной и Центральной Африке, которые пали под властью военных правителей за последние три года. Телеканал подчеркивает, что все перевороты сопровождались волной антифранцузских настроений.

Утром 30 августа группа высокопоставленных офицеров в Габоне выступила по главному телеканалу страны с заявлением об отмене результатов президентских выборов и роспуске институтов власти. Офицеры объявили, что берут власть в свои руки и представляют Министерство обороны и Вооруженные силы страны. На этом фоне появились сообщения о перестрелке в столице страны Либревиле.

Ранее в России предсказали настоящую битву Запада за Габон.

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Переворот в Габоне
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