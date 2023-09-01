Правящая партия Грузии начнет процедуру импичмента президента

Правящая в Грузии партия «Грузинская мечта» начала процедуру импичмента президента Саломе Зурабишвили из-за ее планов поехать в Европу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя партии Ираклия Кобахидзе.

«На заседании политического совета партии мы приняли решение инициировать процедуру импичмента в отношении президента», — заявил он.

При этом отметил, что для проведения этой процедуры необходима поддержка 100 парламентариев, включая голоса оппозиции.

30 августа администрация Зурабишвили обнародовала план ее поездок по Европе и встреч с европейскими лидерами. Как отметили в администрации президента, встречи связаны со статусом Грузии как кандидата на вступление в Евросоюз. В ответ правительство Грузии заявило, что отказывает президенту страны в поездках в Европу. Секретарь «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе отметил, что именно правительство определяет внешнеполитический курс Грузии.

Ранее президент Грузии увидела опасность в приехавших в страну россиянах.