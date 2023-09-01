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В Польше пообещали продолжить добиваться репараций от ФРГ

Замглавы МИД Польши Мулярчик: Варшава и дальше будет требовать репараций от ФРГ

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Власти Польши собираются требовать репараций от Германии за ущерб, который был нанесен во времена немецкой оккупации (1939-1945 годов), пока Берлин не решит пойти на переговоры, заявил польский замминистра иностранных дел Акрадиуш Муларчик. В интервью газете Polska Metropolia Warszawska он отметил, что только Варшава в годы Второй мировой войны была разрушена на 80%.

«Эти действия [требования репараций] будут проводиться до того момента, пока Германия не начнет с Польшей честный диалог на тему выплаты репараций <…> трагическая судьба была и у многих других польских городов и деревень, которые были уничтожены», — отметил Мулярчик.

В интервью PAP он уточнил, что вопрос репараций представляет серьезную имиджевую проблему для Германии. Мулярчик подчеркнул, что эта проблема будет подниматься постоянно пока у власти в Польше находится правящая партия «Право и справедливость».

Польская сторона требует от Германии около $1,5 трлн в качестве компенсаций по итогам Второй мировой войны. Официальный отказ Варшавы от репараций, подписанный в 50-х годах прошлого века, нынешние власти считают недействительным. По мнению властей Польши, документ якобы продавил Советский Союз, к тому же он касается государств, которые уже не существуют — ГДР и Польской народной республики. При этом в Германии не раз отмечали, что не собираются ничего платить Варшаве.

Ранее в Польше назвали выплату репараций выгодным для Германии.

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