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Стало известно о состоянии Нуланд во время поездки в Африку в момент переворота в Нигере

Grayzone: Виктория Нуланд была на грани отчаяния во время поездки в Африку

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Maxim Shemetov/Reuters

Заместитель главы Государственного департамента США Виктория Нуланд была на грани отчаяния во время июльского визита в ЮАР из-за произошедшего госпереворота в Нигере. Об этом сообщает издание Grayzone.

В публикации отмечается, что ее поездка началась 29 июля, а ее репутация отстаивания интересов Вашингтона опережала ее.

По словам чиновника из ЮАР, который пожелал оставаться неназванным, Нуланд не была готова к перевороту в Нигере.

Источник издания подчеркнул, что за 20 лет работы с официальными представителями США он никогда не видел их в отчаянном положении, а произошедший переворот в африканской стране застал Нуланд врасплох.

До этого правительство Нигера, власть в котором после переворота перешла к военным, объявило о приостановке деятельности национальных неправительственных организаций (НПО), международных организаций и агентств Организации Объединенных Наций (ООН) в районах военных операций.

26 июля президента Нигера Мохамеда Базума и его жену задержала собственная гвардия. В ночь на 27 июля Вооруженные силы страны прекратили работу всех госучреждений в стране, ввели комендантский час и закрыли границы. При этом мятежники в Нигере гарантировали физическую неприкосновенность смещенной власти.

Ранее глава мятежников предрек массовые кровопролития в Нигере при иностранной интервенции.

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Переворот в Нигере
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