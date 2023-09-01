В ФРГ считают, что отказ от российского газа привел к зависимости от российских удобрений

Сократив закупки российского газа, Германия стала зависеть от российских сельскохозяйственных удобрений, пишет газета Berliner Zeitung.

В публикации говорится, что ФРГ «избавилась от газовой зависимости от России», но она вернулась «через черный ход».

Статслужба и Ассоциация сельскохозяйственной промышленности Германии сообщает, что по итогам сезона импорт незаменимых для сельского хозяйства азотных удобрений из России вырос на 334%.

Отмечается, что схожая динамика прослеживается по всей Европе. По данным газеты, в сезоне 2022-2023 Россия увеличила экспорт азотных удобрений в пять раз.

Представитель Ассоциации Мартин Мэй отметил, что газ и электричество составляют 80-90% себестоимости минеральных удобрений.

«В конечном счете импортированные удобрения представляют собой не что иное, как дешевый российский природный газ на следующем этапе цепочки добавленной стоимости», — пояснил он.

По данным Мэя, повышение цен на энергию привело к упадку местных химпредприятий, из-за чего Германия стала больше импортировать удобрения.

Отмечается, что 95% всех азотных удобрений Германия импортирует из других стран.

До этого издание Financial Time, ссылаясь на отчет некоммерческой организации Global Witness, писало, что Евросоюз резко увеличил импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России в этом году несмотря на стремление блока отказаться от российских энергоносителей к 2027 году.

Ранее стало известно, что удобрения из России хотят вывозить в мягких контейнерах.