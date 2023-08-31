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В МИД РФ прокомментировали карту Китая с российскими территориями

МИД: РФ и КНР едины в том, что пограничный вопрос между ними окончательно решен

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Владимир Баранов/РИА «Новости»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг территориальной принадлежности острова Большой Уссурийский, заявила, что Российская Федерация и Китай занимают единую позицию в отношении того, что пограничный вопрос между двумя государствами окончательно разрешен. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства России.

Как указала дипломат, урегулирование данного вопроса ознаменовала ратификация в 2005 году Дополнительного соглашения о российско-китайской государственной границе на ее восточной части, в соответствии с которым Большой Уссурийский был поделен между двумя странами. Она напомнила, что делимитация и демаркация границы РФ и КНР завершена на всей ее протяженности (почти 4 300 км), в том числе в 2008 году на этом острове.

Захарова также отметила, что Москва и Пекин неоднократно подтверждали отсутствие взаимных территориальных претензий, соответствующее положение имеется и в базовом для двусторонних отношений Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве от 16 июля 2001 года.

Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что Пекин надеется на объективное восприятие и рациональное отношение «соответствующих сторон» к новому изданию «стандартной карты мира», изданной ранее Китаем.

До этого китайский государственный сайт «Картографический сервис стандартных карт» опубликовал официально утвержденный комплект географических карт на 2023 год. В нем часть российской территории оказалась присоединена к КНР, а именно Большой Уссурийский остров, разделенный между двумя государствами.

Ранее Си Цзиньпин назвал Китай и Россию добрыми соседями и надежными партнерами.

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