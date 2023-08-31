Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что Западу, который собирается «воевать с Россией до последнего украинца», нет дела до численности населения этой страны. Его слова приводит ТАСС.

«Обратили внимание на распространенное сербскими СМИ заявление главы евроделегации в Белграде насчет того, что якобы «почти 80 млн украинских граждан нуждаются в содействии». <…> Понятно, что Западу, который намерен воевать с Россией «до последнего украинца», нет никакого дела до реальной численности населения этой страны», — заявил Боцан-Харченко.

Посол также задался вопросом, какие цифры фигурируют в финансовой отчетности Европейской комиссии о «поставках и получателях» гуманитарной помощи, которую выделяют Украине.

До этого заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Украина потеряла половину своего населения, и сегодня на подконтрольных Киеву территориях проживают всего 19,7 млн человек.

«Вектор распада виден отчетливо. С таким количеством бросающих свое государство граждан киевскому режиму и его «Украине» скоро будет нечем себя обслуживать, не говоря уж о том, чтобы воевать», — написал экс-президент России в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что бывший американский морпех считает, что Зеленский продает Украину.