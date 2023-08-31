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В МИД Китая прокомментировали новую карту мира со спорными территориями

МИД КНР надеется на объективное восприятие карты миры со спорными территориями

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Liu Zheng/AP

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь в ходе брифинга заявил, что Пекин надеется на объективное восприятие и рациональное отношение «соответствующих сторон» к новому изданию «стандартной карты мира», изданной ранее Китаем. Об этом сообщает РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что позиция Пекина по Южно-Китайскому морю всегда была ясной.

«Целью является предоставление картографических услуг широкой общественности и повышение осведомленности общественности о стандартном использовании карт», — пояснил Ван Вэньбинь.

До этого китайский государственный сайт «Картографический сервис стандартных карт» опубликовал официально утвержденный комплект географических карт на 2023 год. В нем часть российской территории оказалась присоединена к КНР, а именно Большой Уссурийский остров, разделенный между двумя государствами.

Новый комплект карт подготовлен для использования в качестве иллюстраций в новостях, книжных иллюстрациях и рекламных материалах.

Ранее МИД Китая назвал задачу БРИКС.

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