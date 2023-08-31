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МИД Норвегии анонсировал закрытие посольства в Мали

МИД Норвегии анонсировал закрытие посольства в Мали из-за вывода МИНУСМА

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Depositphotos

МИД Норвегии анонсировал закрытие посольства страны в Мали. Соответствующее заявление размещено на сайте ведомства.

Такое решение в МИД Норвегии связали с ухудшением ситуации в сфере безопасности в стране на фоне объявления о выводе Миротворческой миссии ООН в Мали МИНУСМА.

«Существует острая необходимость содействовать стабилизации, разрешению конфликтов и развитию в Сахеле. <..> В то же время основные условия международного взаимодействия существенно изменились за последние годы. Поэтому нам необходимо найти другие способы продвижения наших интересов в Мали», — прокомментировала это решение министр иностранных дел Норвегии Анникен Хуитфельдт.

Отмечается, что закрывающаяся дипмиссия была также представительством Норвегии в Буркина-Фасо, Мавритании, Нигере и Чаде.

«Министерство иностранных дел сейчас работает над решениями по защите дипломатического представительства Норвегии во всех этих странах после закрытия посольства в Бамако», — заявили представители Осло.

1 августа стало известно, что Мали и Буркина-Фасо будут считать объявлением войны военную интервенцию в Нигер.

13 августа МИНУСМА объявила, что ускорила запланированный уход из города Бер на севере этой западноафриканской страны из-за ухудшения ситуации с безопасностью.

30 августа Россия наложила вето в Совбезе ООН на западную резолюцию по санкциям в отношении Мали.

Ранее глава мятежников предрек массовые кровопролития в Нигере при иностранной интервенции.

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