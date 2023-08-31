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Китай введет ответные санкции против США за ложь о Тибете

В МИД Китая анонсировали ответные санкции против США за ложь о Тибете

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Liu Zheng/AP

КНР введет ответные санкции в отношении чиновников США, которые, по данным китайского МИД, распространяют недостоверную информацию о Тибете. Об этом заявил во время брифинга официальный представитель дипведомства страны Ван Вэньбинь, передает ТАСС.

«Китай в соответствии с законом введет ответные визовые ограничения против американских чиновников, которые долгое время были вовлечены в вопросы, связанные с Тибетом, и распространяли клевету по данному вопросу», — сказал Ван, также призвав власти Соединенных Штатов «уважать факты, изменить курс и прекратить распространять недостоверную информацию о Тибете, используя тему региона для вмешательства во внутренние дела Китая».

В феврале китайский министр иностранных дел Цинь Ган заявил, что власти Китая призывали прекратить спекуляции по теме предполагаемых нарушений прав человека в Тибете и Синьцзяне.

Ранее в Китае оценили влияние санкций на торговлю с РФ.

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