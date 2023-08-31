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В Британии усомнились в наличии у Шаппса знаний для должности министра обороны

Экс-глава Генштаба Британии Даннат заявил, что Шаппс мало знает об обороне

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Global Look Press

Бывший начальник Генерального штаба Великобритании Ричард Даннат заявил, что новый руководитель военного ведомства страны Грант Шаппс «очень мало знает об обороне», отметив, что ему понадобится время, чтобы «войти в курс дела». Его слова приводит Sky News.

«Теперь у нас новый министр обороны, который очень мало знает об обороне. <…> Ему потребуется немало времени, чтобы войти в курс дела, и существует риск, что дебаты о ресурсах для министерства зайдут в тупик, по крайней мере, до тех пор, пока Грант Шаппс не сможет разобраться [в этом]», — заявил Даннат.

Ранее экс-министр обороны Великобритании Бен Уоллес выступил за увеличение военного бюджета королевства в ближайшие два года на 20%. Об этом пишет The Times. Согласно источникам издания, Минфин отказался повышать расходы на оборону из-за других приоритетных направлений, в том числе сферы здравоохранения.

Однако источники в оборонной сфере заявили, что дополнительные средства нужны не для закупки новой техники, а для поддержки нынешнего состояния вооруженных сил королевства.

До этого офис премьер-министра Великобритании Риши Сунака подтвердил назначение Гранта Шаппса на должность министра обороны Великобритании. Ранее он занимал пост министра по энергетической безопасности и климатической нейтральности.

Ранее Борис Джонсон прокомментировал назначение нового министра обороны Британии, назвав Гранта Шаппса «отличным выбором».

«Грустно видеть уход моего друга Бена Уоллеса. Прекрасный министр обороны, который сделал много правильного — особенно в отношении Украины. Грант Шаппс — отличный выбор на роль его преемника», — написал Джонсон в соцсети X.

Ранее сообщалось, что Шаппс уже почти год предоставляет комнату своего старшего сына троим беженцам из Украины и их собаке.

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